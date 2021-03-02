Переехавший в Москву француз на примере пандемии объяснил, почему не хочет возвращаться на родину
Экспат считает, что в нашей стране действовали гораздо более мягкие ограничения из-за коронавируса по сравнению с Европой, а люди гораздо менее запуганы.
Виды вечерней Москвы. Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис
Французский предприниматель Янн Сотти 20 лет назад перебрался на ПМЖ в Москву и наотрез отказывается возвращаться на родину. Интервью у экспата взяли журналисты газеты La Figaro.
В беседе с соотечественниками месье Сотти рассказал, что в нашей стране гораздо более мягкие ограничения из-за пандемии коронавируса по сравнению с Францией.
"Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть. СМИ передают общественное мнение и обостряют этот страх, повышая продажи и посещаемость страниц. Мне кажется, они перегибают палку с обвинениями и скандалами", — рассуждает собеседник французского издания.
Сотти отметил, что россияне по своей натуре фаталисты и они не так запуганы, как французы. Жителями нашей страны, на его взгляд, руководит прагматизм, а доказательством нашей находчивости служит кладовая, которая есть почти в каждом доме, где хранятся консервы и запасы еды.
Собеседник газеты добавил, что сейчас границы закрыты и у него нет права вернуться во Францию без экстренной необходимости, впрочем, и планов таких у Янна Сотти на сегодняшний день нет.
"Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь. Мне хотелось бы, чтобы моя родина больше смотрела в сторону моей новой страны, а не на запад", — добавил он.
Ранее был опубликован список самых дорогих городов планеты для жизни иностранцев. В тройку лидеров вошли Гонконг, Токио и Нью-Йорк. Замыкают первую десятку списка по порядку Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско и японская Иокогама.
Выбор редакции
Тайный заговор мировых элит: в Госдуме объяснили, кто захотел отправить в тюрьму Николя Саркози
Эксперты назвали лучшие страны для работы
Адвокат рассказал о секретном свидетеле в деле Ивана Сафронова
Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещённого в России контента
Суд по румынскому сценарию или досрочные выборы: чем закончится политический кризис в Ереване
Комментариев: 0