Переехавший в Москву француз на примере пандемии объяснил, почему не хочет возвращаться на родину

Французский предприниматель Янн Сотти 20 лет назад перебрался на ПМЖ в Москву и наотрез отказывается возвращаться на родину. Интервью у экспата взяли журналисты газеты La Figaro.

В беседе с соотечественниками месье Сотти рассказал, что в нашей стране гораздо более мягкие ограничения из-за пандемии коронавируса по сравнению с Францией.

"Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть. СМИ передают общественное мнение и обостряют этот страх, повышая продажи и посещаемость страниц. Мне кажется, они перегибают палку с обвинениями и скандалами", — рассуждает собеседник французского издания.

Сотти отметил, что россияне по своей натуре фаталисты и они не так запуганы, как французы. Жителями нашей страны, на его взгляд, руководит прагматизм, а доказательством нашей находчивости служит кладовая, которая есть почти в каждом доме, где хранятся консервы и запасы еды.

Собеседник газеты добавил, что сейчас границы закрыты и у него нет права вернуться во Францию без экстренной необходимости, впрочем, и планов таких у Янна Сотти на сегодняшний день нет.

"Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь. Мне хотелось бы, чтобы моя родина больше смотрела в сторону моей новой страны, а не на запад", — добавил он.

Ранее был опубликован список самых дорогих городов планеты для жизни иностранцев. В тройку лидеров вошли Гонконг, Токио и Нью-Йорк. Замыкают первую десятку списка по порядку Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско и японская Иокогама.

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