Более ста человек умерло в Норвегии после вакцинации от коронавируса

Более ста человек умерло в Норвегии после прививки от коронавируса. Об этом сообщило 2 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам.

Всего скончалось 102 человека, большинство из них были пациентами домов престарелых. Средний возраст умерших составил более 87 лет.

Агентство отметило, что в подобных учреждениях еженедельно умирает свыше 300 человек, многие из них болели или были ослаблены, поэтому нет прямой связи между вакцинацией и летальными исходами.

Тем не менее создана специальная комиссия для расследования причин смерти привитых граждан. Эксперты не исключают, что побочные эффекты от введения вакцины, такие как лихорадка и тошнота, могли усугубить состояние пожилых людей.

"Цель создания экспертной группы — получить независимую оценку того, в какой степени зарегистрированные смертельные случаи могут быть связаны с вакцинацией", — отметил старший медицинский консультант Сигурд Хортемо.

Ожидается, что отчёт представят в первые недели апреля. В нём будут установлены факторы риска, способствовавшие смерти, и то, сколько времени прошло между вакцинацией и летальным исходом.

В Норвегии используются вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее стало известно, что в Швейцарии после прививки от коронавируса умерло не менее 16 человек.

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