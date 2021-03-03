Инфекционист дал прогноз, когда в России снимут коронавирусные ограничения
В качестве примера специалист привёл сезонность ОРВИ.
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Ограничения по коронавирусу в России могут быть сняты уже в середине весны, когда заболеваемость пойдёт на спад. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Специалист привёл в пример сезонность ОРВИ. Если рассматривать предыдущие года до появления CoViD-19, к апрелю обычно наблюдается снижение числа заражений.
"Поэтому с определённой долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", — сказал Сергей Вознесенский.
Важным моментом для снятия ограничений также является появление коллективного иммунитета к ковиду. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он может сформироваться к августу. При этом не исключено, что дата сдвинется на более ранний срок. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин отметил, что популяционный иммунитет формируется в том числе благодаря переболевшим CoViD-19 бессимптомно. Эксперт спрогнозировал, что эпидемия коронавируса завершится в России в середине года.
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