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Инфекционист дал прогноз, когда в России снимут коронавирусные ограничения

В качестве примера специалист привёл сезонность ОРВИ.

3 марта 2021, 00:57

Фото © Pixabay

Ограничения по коронавирусу в России могут быть сняты уже в середине весны, когда заболеваемость пойдёт на спад. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Специалист привёл в пример сезонность ОРВИ. Если рассматривать предыдущие года до появления CoViD-19, к апрелю обычно наблюдается снижение числа заражений.

Инфекционист объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле

Инфекционист объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле

"Поэтому с определённой долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", — сказал Сергей Вознесенский.

Важным моментом для снятия ограничений также является появление коллективного иммунитета к ковиду. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он может сформироваться к августу. При этом не исключено, что дата сдвинется на более ранний срок. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин отметил, что популяционный иммунитет формируется в том числе благодаря переболевшим CoViD-19 бессимптомно. Эксперт спрогнозировал, что эпидемия коронавируса завершится в России в середине года.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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