В Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

На севере Италии зафиксирован новый — так называемый нигерийский — штамм коронавируса. Патоген оказался устойчивым к вакцинам, сообщает агентство ANSA.

"Мы впервые выделили вирус, несущий эти мутации. Они вызывают озабоченность, поскольку могут оказаться устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против CoViD-19", — пояснил Арнальдо Карузо, президент Итальянского общества вирусологии.

Коронавирус-мутант был обнаружен в городе Брешиа в Ломбардии. Регион находится в оранжевой зоне по заболеваемости, и ситуация останется таковой как минимум до конца недели.

Ранее ВОЗ объявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе.

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