ВОЗ: 25% людей в мире могут потерять слух к 2050 году

Около 2,5 миллиарда человек к 2050 году частично или полностью утратят способность различать звуки, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Изменить прогноз может финансирование профилактики и соответствующей медицинской помощи. ВОЗ опубликовала свой доклад к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечают 3 марта.

"При отсутствии лечения потеря слуха может катастрофически сказаться на способности человека к коммуникации, обучению и на возможности зарабатывать на жизнь. Она может также повлиять на психическое здоровье людей и на их способность налаживать отношения", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщает организация в своём докладе, уровень отоларингологии в бедных странах значительно ниже, чем в развитых. Так, в государствах с низкими доходами населения на один миллион жителей приходится в среднем менее одного врача-отоларинголога. В ВОЗ также напомнили, что избежать 60% случаев нарушения слуха у детей можно при помощи прививок от краснухи и менингита, улучшения лечения матерей и новорождённых и ранней диагностики отита.

Ранее Лайф писал о способности антибиотиков привести к глухоте.

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