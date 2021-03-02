Минторг США опубликовал список компаний, против которых введены санкции из-за Навального
Девять из них находятся в России, три в Германии, а одна в Швейцарии.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Министерство торговли США опубликовало список компаний, против которых введены торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Под ограничения попали "Фемтеко", "Интерлаб", "ЛабИнвест", ООО "продукты Аналит", ООО "Интертех", Pharmcontract GC, Rau Farm, "Регионснаб", Riol-Chemie, Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG и Pharmkontract GmbH.
Девять из этих компаний находятся в России, три в Германии, а одна в Швейцарии.
Также санкции введены в отношении 27-го Научного центра Минобороны РФ.
Напомним, накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Минфин Штатов опубликовал список россиян, в отношении которых введены ограничения.
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