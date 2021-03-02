Минторг США опубликовал список компаний, против которых введены санкции из-за Навального

Министерство торговли США опубликовало список компаний, против которых введены торговые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под ограничения попали "Фемтеко", "Интерлаб", "ЛабИнвест", ООО "продукты Аналит", ООО "Интертех", Pharmcontract GC, Rau Farm, "Регионснаб", Riol-Chemie, Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG и Pharmkontract GmbH.

Девять из этих компаний находятся в России, три в Германии, а одна в Швейцарии.