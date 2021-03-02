TikTok заявил, что блокирует контент с призывами к суициду

TikTok блокирует контент, который провоцирует несовершеннолетних на совершение опасных для их жизни поступков. Об этом компания заявила после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду.

"Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", — цитирует РБ сообщение пресс-службы социальной сети.

Также в TikTok отметили, что блокируют хештеги, под которыми распространяется опасный контент, чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в различных челленджах.

В социальной сети TikTok 24 февраля начали появляться ролики с призывами к суициду. Одно из видео с агитацией совершить массовое самоубийство 3 марта собрало более 432 тысяч просмотров. На ролики уже обратил внимание Роскомнадзор.

Ранее Лайф сообщал, что соцсети начнут отчитываться об удалении запрещённого в России контента.

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