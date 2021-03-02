Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещённого в России контента
Также в них появятся специальные электронные формы для жалоб от пользователей.
Фото © Pixabay
Социальные сети должны будут ежегодно отчитываться об удалении запрещённой в России информации. Также их обяжут разработать электронные формы для жалоб пользователей. Соответствующие проекты приказов Роскомнадзора опубликованы на портале нормативно-правовых актов.
В них отмечается, что отчёты об удалённом запрещённом контенте соцсети должны будут публиковать в форме общедоступного скачиваемого документа на своей главной странице не позднее 1 февраля. Пользователи смогут пожаловаться на запрещённый контент прямо со своей персональной страницы. В электронной форме должны быть поля для указания данных заявителя и ссылке на страницу, где выявлена распространяемая с нарушениями информация, её описание и содержание обращения. Общественное обсуждение данных инициатив продлится до 16 марта.
Ранее стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории площадок. Кроме того, Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Twitter за неудаление запрещённой информации. В ведомстве отметили, что социальная сеть злостно нарушает российское законодательство.
Лента новостей
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве женщины и двух её детей
сегодня в 17:06
"Не пьют, не курят": Лайф узнал о семье, в которой трёхлетний мальчик отравился гашишем — видео
сегодня в 16:47
Не "суперсекретная электроника", а хлам: Рогозин рассказал о похищенных с Байконура деталях
сегодня в 16:21
Выбор редакции
Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Twitter за неудаление запрещённой информации
Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей в РФ
Инфекционист объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве женщины и двух её детей
Суд по румынскому сценарию или досрочные выборы: чем закончится политический кризис в Ереване
Комментариев: 0