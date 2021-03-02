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Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещённого в России контента

Также в них появятся специальные электронные формы для жалоб от пользователей.

2 марта 2021, 17:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Социальные сети должны будут ежегодно отчитываться об удалении запрещённой в России информации. Также их обяжут разработать электронные формы для жалоб пользователей. Соответствующие проекты приказов Роскомнадзора опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

В них отмечается, что отчёты об удалённом запрещённом контенте соцсети должны будут публиковать в форме общедоступного скачиваемого документа на своей главной странице не позднее 1 февраля. Пользователи смогут пожаловаться на запрещённый контент прямо со своей персональной страницы. В электронной форме должны быть поля для указания данных заявителя и ссылке на страницу, где выявлена распространяемая с нарушениями информация, её описание и содержание обращения. Общественное обсуждение данных инициатив продлится до 16 марта.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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