"Не пьют, не курят": Лайф узнал о семье, в которой трёхлетний мальчик отравился гашишем — видео
Полиция уже начала проверку по факту произошедшего.
Видео © LIFE
В Москве трёхлетний мальчик был доставлен в детскую больницу после отравления гашишем, который нашёл у родителей. Инцидент произошёл вечером 1 марта в квартире одной из многоэтажек на улице Голубинской. Мать и отца ребёнка после случившегося вызвали в полицию для разъяснений, сообщил Лайфу источник.
При этом, по словам соседей, семья всегда выглядела благополучной и никогда не вызывала вопросов. Родители на вид чуть младше 30 лет. Всего в семье два ребёнка, оба они ходят в садик. Мать с отцом периодически оставляют сыновей бабушке. По словам соседей, супруги не пьют, не курят и в целом особого внимания к себе не привлекают.
"Тут у нас всё нормально. Вообще [родители] даже не пьют, не курят. Всё нормально, ничего [плохого] не могу вам сказать", — сказал собеседник Лайфа.
Департамент соцзащиты Москвы взял на контроль ситуацию с отравлением ребёнка наркотиками. Специалисты ведомства уже посетили семью и осмотрели условия проживания. В квартире есть всё необходимое для жизни и развития детей. После выписки мальчика сотрудники навестят семью повторно и проведут работу в случае необходимости.
Чуть больше месяца назад похожий случай произошёл в Ленинградской области, когда годовалая девочка отравилась наркотиками, которые хранил дома её дядя.
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