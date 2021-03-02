Фанаты обвинили РФС в использовании фотошопа при разборе пенальти: что произошло на самом деле

В кубковой встрече "Спартак" — "Динамо" был назначен спорный пенальти: мяч попал в руку игрока красно-белых Виктору Мозесу, и после подсказки VAR главный арбитр матча Кирилл Левников назначил 11-метровый. РФС признал действия судьи правильными.

— В действиях Виктора Мозеса отчётливо прослеживается движение рукой в направлении полёта мяча, приведшее к контакту с ним. Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок, — говорилось в объяснении эпизода.

К этому заявлению была прикреплена и картинка, которую также использовали в видеоролике с итоговым решением комиссии. Но именно это фото и вызвало много споров.

Экс-монтажёр популярного блога "Красава" Кирилл Гаврилов увидел тут явный фотошоп: мяч при монтаже был перемещён на другое место.

— Как-то уж совсем открыто нам "впаривают какую-то дичь", — пишет он.

Момент чудесного превращения в динамике можно наблюдать на видео, включенном в ту же новость: https://t.co/mmgX7PCuF4 (комменатии к нему закрыты). Вот скриншот процесса "магии" из этого видео.



Как-то уж совсем открыто нам "впаривают какую-то дичь". pic.twitter.com/V8JWrcDspN — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) March 2, 2021

Фанаты "Спартака" были крайне возмущены, но РФС тут же выступил с заявлением, где подробно объяснил, как такое произошло.

— Видео для ютуб-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение. В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом "Спорт-Экспресса", так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции, — говорится в заявлении.

Вот оригинальное фото, на котором чётко видна чёрная линия на форме футболиста и положение мяча.

Фото © "Спорт-Экспресс"

После скандала некоторые СМИ сообщили, что монтажёра РФС уволят. Однако в пресс-службе уверяют, что пока только проводится проверка в отношении ответственного за изменение снимка для разбора момента с пенальти.

Авторы