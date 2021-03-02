В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве женщины и двух её детей

В Пермском крае ищут подозреваемого в жестокой расправе над женщиной и двумя её детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Утром 2 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в посёлке Октябрьский Пермского края, погибшими от травм криминального характера обнаружены женщина 1979 года рождения, её дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения", — говорится в сообщении СК.

Следственный комитет опубликовал фотографию подозреваемого и назвал отличительные черты: возраст в районе 35–40 лет, рост 165–175 сантиметров, светло-русые волосы, оттопыренные уши, светлые узкие брови и большие светлые глаза. В ведомстве не уточнили, кем именно он приходится погибшим и как именно они были убиты, но отмечается, что дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью.

А ранее Лайф рассказывал о жутком случае в Нижегородской области, где мужчина убил пожилых супругов, изнасиловал и зарезал их дочь и задушил её шестилетнего сына, после чего был задержан в соседнем регионе.

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