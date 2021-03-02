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Опубликовано 2 марта 2021, 23:51

Скончался легендарный регги-певец Банни Уэйлер

Банни Уэйлер. Фото © Instagram / bunnywailerarchives

Банни Уэйлер. Фото © Instagram / bunnywailerarchives

Музыкант является трёхкратным обладателем премии "Грэмми".

Знаменитый исполнитель регги и автор песен Банни Уэйлер умер на 73-м году жизни на Ямайке, информирует журнал Rolling Stone.

Представитель музыканта Максин Стоу подтвердила, что артист скончался 2 марта в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причины смерти не уточняются.

Банни Уэйлер является одним из первых участников регги-группы The Wailers. Музыкант основал коллектив совместно с Бобом Марли и композитором Питером Тошем в 1963 году. Через десять лет Уэйлер оставил группу и начал собственную музыкальную карьеру. В качестве сольного исполнителя он стал трёхкратным обладателем престижной премии "Грэмми".

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Юлия Асланова
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