Скончался легендарный регги-певец Банни Уэйлер

Знаменитый исполнитель регги и автор песен Банни Уэйлер умер на 73-м году жизни на Ямайке, информирует журнал Rolling Stone .

Представитель музыканта Максин Стоу подтвердила, что артист скончался 2 марта в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причины смерти не уточняются.

Банни Уэйлер является одним из первых участников регги-группы The Wailers. Музыкант основал коллектив совместно с Бобом Марли и композитором Питером Тошем в 1963 году. Через десять лет Уэйлер оставил группу и начал собственную музыкальную карьеру. В качестве сольного исполнителя он стал трёхкратным обладателем престижной премии "Грэмми".