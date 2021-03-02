Эксперт Минздрава спрогнозировал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Также он высказался о возможности создания в ближайшее время эффективного лекарства прямого противовирусного действия.
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Эпидемия коронавируса в России может закончиться ближе к середине 2021 года. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО Андрей Малявин в эфире телеканала "Москва 24" отметил, что это произойдёт из-за массовой вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
По словам медика, популяционный иммунитет формируется в том числе благодаря переболевшим ковидом бессимптомно. В то же время ждать в ближайшее время появления эффективного препарата прямого противовирусного действия не стоит, считает доктор.
"Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять, может, если напрягутся, лет пять", — сказал Андрей Малявин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала появление в России коллективного иммунитета к коронавирусу к августу. При этом она отметила, что дата может сдвинуться на более ранний срок. Голикова призвала соблюдать необходимые меры безопасности до появления иммунитета у населения. Вице-премьер отметила, что рост заболеваемости коронавирусом замедлился, но цифры по-прежнему остаются высокими.
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