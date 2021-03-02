МИД РФ назвал американские санкции враждебным выпадом

Санкции США — это враждебный выпад и неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте дипведомства.

По её словам, использование якобы отравления блогера Алексея Навального в качестве повода — это "торжество абсурда".

"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А. Навального некими "боевыми химикатами". Всё это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично", — отметила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД предупредила, что Россия не намерена мириться с очередными ограничениями и даст асимметричный ответ по принципу взаимности. Захарова призвала США прекратить "играть с огнём".

Она заключила, что Вашингтон довёл двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания.

Напомним, 2 марта США вслед за ЕС ввели санкции против России из-за Навального. В список ограничений вошли семь человек и 14 организаций.

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