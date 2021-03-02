На юге Москвы автобус выехал на тротуар — видео
Пострадала одна пассажирка, она госпитализирована.
На юге Москвы водитель автобуса резко заехал на тротуар, не справившись с управлением. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
В результате ДТП, случившемся на Балаклавском проезде в районе дома № 33, пострадала одна из пассажирок, её госпитализировали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
После инцидента одна полоса движения автотранспорта была перекрыта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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