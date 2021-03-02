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На юге Москвы автобус выехал на тротуар — видео

Пострадала одна пассажирка, она госпитализирована.

2 марта 2021, 19:59

На юге Москвы автобус выехал на тротуар. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На юге Москвы водитель автобуса резко заехал на тротуар, не справившись с управлением. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

В результате ДТП, случившемся на Балаклавском проезде в районе дома № 33, пострадала одна из пассажирок, её госпитализировали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

После инцидента одна полоса движения автотранспорта была перекрыта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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