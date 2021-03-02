Недельный чек россиян показал рост на протяжении всего февраля

С 22 по 28 февраля 2021 года недельный чек россиян, то есть средняя стоимость одной покупки, вырос до уровня 642 рублей, что на 4,2% (26 рублей) больше показателя предыдущей семидневки и на 18% (98 рублей) больше аналогичного параметра в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты панельного анализа российского исследовательского холдинга "Ромир", который есть в распоряжении Лайфа.