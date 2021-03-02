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Недельный чек россиян показал рост на протяжении всего февраля

За месяц же показатели увеличились с 599 до 642 рублей.

2 марта 2021, 19:34

Фото © АГН "Москва"

С 22 по 28 февраля 2021 года недельный чек россиян, то есть средняя стоимость одной покупки, вырос до уровня 642 рублей, что на 4,2% (26 рублей) больше показателя предыдущей семидневки и на 18% (98 рублей) больше аналогичного параметра в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты панельного анализа российского исследовательского холдинга "Ромир", который есть в распоряжении Лайфа.

"Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем, то на прошлой неделе он показал рост на 7,2% (43 рубля). Таким образом показатели недельного чека выросли за февраль с 599 до 642 рублей", — отмечается в исследовании.

В России рекордно вырос индекс "свободных денег", но аналитики не спешат радоваться

В России рекордно вырос индекс "свободных денег", но аналитики не спешат радоваться

Анализ показал, что недельный чек демонстрировал рост на протяжении всего февраля.

Индекс недельного среднего чека показывает изменение стоимости покупок домохозяйств в динамике и рассчитывается каждую неделю. Информация о расходах получается посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.

Ранее исследование холдинга "Ромир" показало, что недельные расходы россиян оказались рекордными в 2021 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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