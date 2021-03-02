Недельный чек россиян показал рост на протяжении всего февраля
За месяц же показатели увеличились с 599 до 642 рублей.
Фото © АГН "Москва"
С 22 по 28 февраля 2021 года недельный чек россиян, то есть средняя стоимость одной покупки, вырос до уровня 642 рублей, что на 4,2% (26 рублей) больше показателя предыдущей семидневки и на 18% (98 рублей) больше аналогичного параметра в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты панельного анализа российского исследовательского холдинга "Ромир", который есть в распоряжении Лайфа.
"Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем, то на прошлой неделе он показал рост на 7,2% (43 рубля). Таким образом показатели недельного чека выросли за февраль с 599 до 642 рублей", — отмечается в исследовании.
Анализ показал, что недельный чек демонстрировал рост на протяжении всего февраля.
Индекс недельного среднего чека показывает изменение стоимости покупок домохозяйств в динамике и рассчитывается каждую неделю. Информация о расходах получается посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.
Ранее исследование холдинга "Ромир" показало, что недельные расходы россиян оказались рекордными в 2021 году.
Выбор редакции
В России рекордно вырос индекс "свободных денег", но аналитики не спешат радоваться
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
В Китае предупредили о "пузыре" на мировых фондовых рынках
МИД РФ назвал американские санкции враждебным выпадом
На юге Москвы автобус выехал на тротуар — видео
Комментариев: 0