Правящая партия Германии призвала облегчить визовый режим с Россией

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая входит в коалиционное правительство, возглавляемое канцлером Ангелой Меркель, предложила облегчить визовый режим с Россией для расширения молодёжных обменов. Об этом говорится в проекте предвыборной программы партии.

"При всей критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не вопреки, а только с Россией" — говорится в документе, опубликованном на сайте СДПГ.

Также в партии отметили, что интересы Германии и Европы предполагают достижение вместе с РФ прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения, контроля над вооружениями, энергетики, защиты климата, устойчивого развития и борьбы с пандемиями. Именно в рамках этого и предлагается облегчить визовый режим, чтобы главным образом активизировать контакты гражданского общества.

Кроме того, СДПГ призвала выработать единую политику ЕС в отношении России на основании принципов ОБСЕ, а также отметила важность начала переговоров между РФ и США по полному разоружению с целью ликвидации находящегося в Европе и Германии атомного оружия.

Без критики в отношении России в программе партии не обошлось. Социал-демократы в очередной раз затронули темы положения дел в Донбассе, воссоединения Крыма с РФ, ситуации с Алексеем Навальным и кибератаке на бундестаг, причастность к которой Москва много раз опровергала.

Выборы в немецкий парламент пройдут 26 сентября. Список СДПГ возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией.

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