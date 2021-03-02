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Дубль Кузьменко помог СКА начать борьбу за Кубок Гагарина с победы над "Динамо"

Армейцы повели в серии с "зубрами" со счётом 1-0.

2 марта 2021, 19:05

Фото © Twitter / ХК СКА

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовал плей-офф Кубка Гагарина сезона 2020/2021. В Санкт-Петербурге местный СКА в первом матче серии 1/8 финала одержал волевую победу над минским "Динамо" — 4:2.

Армейцы после первого периода уступали минчанам с минимальным счётом — голом на пятой минуте встречи отметился нападающий гостей Павел Варфоломеев.

А вот второй игровой отрезок остался за СКА. Петербуржцы сумели не только восстановить равновесие в счёте, но и выйти вперёд. Форвард армейцев Андрей Кузьменко в течение двух минут дважды поразил ворота минчан.

Следом Василий Подколзин здорово подстроился под бросок, который увеличил преимущество петербургской команды — 3:1.

В заключительной двадцатиминутке "зубры" попытались отыграть отставание в два гола — и частично им это удалось сделать: в середине периода Кирилл Воронин подарил надежду Минску, однако армейцы за полторы минуты до финальной сирены благодаря финну Йоонасу Кемппайнену закрепили свой успех и добыли первую победу в нынешнем плей-офф — 4:2.

Игру под номером два команды проведут 4 марта также в Петербурге, после чего серия переедет в Минск.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

  • СКА – "Динамо" Мн — 4:2 (0:1; 3:0; 1:1), в серии — 1-0
  • "Динамо" М – "Северсталь" — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0), в серии — 1-0
  • "Металлург" – "Барыс" — 7:4 (1:3; 4:1; 2:0), в серии — 1-0
  • "Авангард" – "Автомобилист" — 3:0 (1:0; 0:0; 2:0), в серии — 1-0

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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