Стало известно предварительное расписание экзаменов в выпускных классах
Речь идёт в том числе об 11-классниках, которые не поступают в вузы.
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Минпросвещения и Рособрнадзор составили проект расписания экзаменов в выпускных классах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Государственные выпускные экзамены по образовательным программам основного общего образования в девятом классе (ГВЭ-9) в 2021 году состоятся в следующем порядке: 24 мая — русский язык, 25 мая — русский язык, 27 мая — математика, 28 мая — математика.
Для выпускников 11-х классов, которые не поступают в вузы, утверждены следующие даты: 25 мая — русский язык и 28 мая — математика.
Ранее было опубликовано предварительное расписание ЕГЭ в 2021 году.
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