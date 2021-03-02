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Стало известно предварительное расписание экзаменов в выпускных классах

Речь идёт в том числе об 11-классниках, которые не поступают в вузы.

2 марта 2021, 19:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минпросвещения и Рособрнадзор составили проект расписания экзаменов в выпускных классах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Государственные выпускные экзамены по образовательным программам основного общего образования в девятом классе (ГВЭ-9) в 2021 году состоятся в следующем порядке: 24 мая — русский язык, 25 мая — русский язык, 27 мая — математика, 28 мая — математика.

Российским школьникам упростили выпускные экзамены в 2021 году

Российским школьникам упростили выпускные экзамены в 2021 году

Для выпускников 11-х классов, которые не поступают в вузы, утверждены следующие даты: 25 мая — русский язык и 28 мая — математика.

Ранее было опубликовано предварительное расписание ЕГЭ в 2021 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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