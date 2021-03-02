Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Минпросвещения и Рособрнадзор составили проект расписания экзаменов в выпускных классах, в том числе ОГЭ и ЕГЭ для учеников 11-го класса, поступающих в вузы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сдача единых госэкзаменов в основной период начнётся с 31 мая, школьникам предстоит испытание по литературе, географии и химии. Русский язык запланирован на 3 и 4 июня, профильная математика — 7 июня. 11 июня выпускники сдают историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня — устный иняз, 24 и 25 июня — информатику.

Резервными днями согласно проекту станут 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день — 17 июля.

Для выпускников девятого класса основной этап сдачи ОГЭ продлится с 24 мая по 2 июля. Дополнительный — с 3 сентября. Девятиклассники в этом году сдают только русский язык и математику, профильные испытания проводиться не будут.

Ранее были названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году.

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