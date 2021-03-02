Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Девятиклассники сдают только основные русский язык и математику, профильных испытаний не будет.
Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов
Минпросвещения и Рособрнадзор составили проект расписания экзаменов в выпускных классах, в том числе ОГЭ и ЕГЭ для учеников 11-го класса, поступающих в вузы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сдача единых госэкзаменов в основной период начнётся с 31 мая, школьникам предстоит испытание по литературе, географии и химии. Русский язык запланирован на 3 и 4 июня, профильная математика — 7 июня. 11 июня выпускники сдают историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня — устный иняз, 24 и 25 июня — информатику.
Резервными днями согласно проекту станут 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день — 17 июля.
Для выпускников девятого класса основной этап сдачи ОГЭ продлится с 24 мая по 2 июля. Дополнительный — с 3 сентября. Девятиклассники в этом году сдают только русский язык и математику, профильные испытания проводиться не будут.
Ранее были названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году.
Выбор редакции
Российским школьникам упростили выпускные экзамены в 2021 году
В Рособрнадзоре опровергли слухи об отмене ОГЭ
МИД РФ назвал американские санкции враждебным выпадом
На юге Москвы автобус выехал на тротуар — видео
ВОЗ объявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе: Огонь ещё не погас
Комментариев: 0