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Опубликован список россиян, попавших под санкции США из-за Навального

Ограничения введены, в частности, в отношении директора ФСБ и генпрокурора РФ.

2 марта 2021, 17:32
<p>Фото © ТАСС/Михаил Метцель/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Михаил Метцель/Сергей Бобылев

Минфин США опубликовал список россиян, против которых страна вводит санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В него попали главы силовых ведомств и члены Администрации Президента РФ. Список состоит из семи фамилий:

  1. Директор ФСБ Александр Бортников
  2. Глава ФСИН Александр Калашников
  3. Генпрокурор РФ Игорь Краснов
  4. Замминистра обороны Павел Попов
  5. Замминистра обороны Алексей Криворучко
  6. 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко
  7. Глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин

Под ограничения также попали 14 организаций, включая 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Ранее сегодня Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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