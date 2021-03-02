Опубликован список россиян, попавших под санкции США из-за Навального
Ограничения введены, в частности, в отношении директора ФСБ и генпрокурора РФ.
Фото © ТАСС/Михаил Метцель/Сергей Бобылев
Минфин США опубликовал список россиян, против которых страна вводит санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В него попали главы силовых ведомств и члены Администрации Президента РФ. Список состоит из семи фамилий:
- Директор ФСБ Александр Бортников
- Глава ФСИН Александр Калашников
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов
- Замминистра обороны Павел Попов
- Замминистра обороны Алексей Криворучко
- 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко
- Глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин
Под ограничения также попали 14 организаций, включая 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Ранее сегодня Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях.
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