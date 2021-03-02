Беременной Варваре Карауловой отказали в отмене ночного надзора

Напомним, Варвара Караулова была арестована в 2015 году после того, как сменила имя и фамилию на Александру Иванову, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ. По возвращении на родину она была осуждена на четыре с половиной года колонии, однако вышла по УДО. С августа прошлого года ей запретили выходить из дома после 22:00 в течение почти девяти лет. Летом 2020 года она вышла замуж за одного из своих адвокатов.