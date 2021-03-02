Беременной Варваре Карауловой отказали в отмене ночного надзора
Девушка мотивировала иск своим интересным положением, но суд счёл этот факт недостаточным.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Мещанский суд Москвы отклонил иск Варвары Карауловой, которая просила снять режим ночного надзора в связи с решением по делу о попытке примкнуть к запрещённой в России организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Караулова мотивировала свой иск тем, что ей необходимо следить за своим здоровьем в связи с беременностью. Но суд не увидел необходимости в удовлетворении её прошения.
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Напомним, Варвара Караулова была арестована в 2015 году после того, как сменила имя и фамилию на Александру Иванову, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ. По возвращении на родину она была осуждена на четыре с половиной года колонии, однако вышла по УДО. С августа прошлого года ей запретили выходить из дома после 22:00 в течение почти девяти лет. Летом 2020 года она вышла замуж за одного из своих адвокатов.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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