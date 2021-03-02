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Беременной Варваре Карауловой отказали в отмене ночного надзора

Девушка мотивировала иск своим интересным положением, но суд счёл этот факт недостаточным.

2 марта 2021, 17:19
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Мещанский суд Москвы отклонил иск Варвары Карауловой, которая просила снять режим ночного надзора в связи с решением по делу о попытке примкнуть к запрещённой в России организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Караулова мотивировала свой иск тем, что ей необходимо следить за своим здоровьем в связи с беременностью. Но суд не увидел необходимости в удовлетворении её прошения.

Никаких вечерних прогулок. Пытавшуюся примкнуть к ИГИЛ Варвару Караулову оставили под административным надзором

Никаких вечерних прогулок. Пытавшуюся примкнуть к ИГИЛ Варвару Караулову оставили под административным надзором

Напомним, Варвара Караулова была арестована в 2015 году после того, как сменила имя и фамилию на Александру Иванову, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ. По возвращении на родину она была осуждена на четыре с половиной года колонии, однако вышла по УДО. С августа прошлого года ей запретили выходить из дома после 22:00 в течение почти девяти лет. Летом 2020 года она вышла замуж за одного из своих адвокатов.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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