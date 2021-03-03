Доктор Дурманов рассказал о разработке лекарства, способного победить коронавирус

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, позже такие же препараты появились и в других странах, теперь же нужно создать эффективное лекарство для борьбы с CoViD-19. В этом направлении уже есть успехи, рассказал в эфире "Радио Sputnik" доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

По его словам, уже целый год огромное число фармкомпаний и различных научно-исследовательских институтов ведут разработки средства против ковида. Благодаря тому, что протоколы лечения коронавирусной инфекции уже отработаны, врачи точно знают, на что нужно обращать внимание и как работать с разными группами пациентов.

"Главная цель — это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус", — подчеркнул Николай Дурманов.

Он напомнил, что разработка лекарств — процесс затратный по времени и денежным средствам. Например, так было с лекарствами против ВИЧ и гепатита C. Нужно израсходовать миллиарды долларов и провести огромное количество испытаний, чтобы получить эффективный препарат. Однако сейчас, отметил специалист, появились технологии на основе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают и ускоряют процесс.

Ранее Лайф писал о том, что в Израиле разработали препарат, который за два часа облегчает симптомы ковида.

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