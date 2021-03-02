Более 40 человек умерли в Австрии после прививки вакциной Pfizer
Пока медики не смогли найти прямой связи между смертями и вакцинацией.
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В Австрии после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer – BioNTech скончалось более 40 человек, говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчётный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.
"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае, близком по времени к прививке от CoViD-19 (все Pfizer – BioNTech)", — говорится в документе.
По данным ведомства, вскрытие показало, что смерти троих не были связаны с прививкой. Ещё у 11 пациентов вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого пациенты умерли. 19 человек страдали серьёзными заболеваниями, которые и могли привести к летальному исходу. Остальные восемь случаев ещё изучаются.
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Ранее сообщалось, что в Швейцарии после вакцинации от коронавируса скончалось 16 человек.
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