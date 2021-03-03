Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе
Населённый пункт будет носить название Старбэйз.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил о создании нового города в Техасе.
"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", — написал Маск в "Твиттере".
Creating the city of Starbase, Texas— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021
О городе пока известно мало, однако предприниматель уже сообщил о его площади. Старбэйз будет значительно больше деревни Бока-Чика, где сейчас располагается космодром компании SpaceX. Маск заметил, что в городе будут особенно хорошо относиться к собакам. Глава нового поселения получит титул "дожа", что созвучно с английским словом dog ("собака").
Напомним, что Илон Маск переехал в конце прошлого года в Техас из Калифорнии, где жил 20 лет. По его словам, Кремниевая долина стала слишком "самодовольной".
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