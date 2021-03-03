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Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе

Населённый пункт будет носить название Старбэйз.

3 марта 2021, 01:42

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил о создании нового города в Техасе.

"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", написал Маск в "Твиттере".

О городе пока известно мало, однако предприниматель уже сообщил о его площади. Старбэйз будет значительно больше деревни Бока-Чика, где сейчас располагается космодром компании SpaceX. Маск заметил, что в городе будут особенно хорошо относиться к собакам. Глава нового поселения получит титул "дожа", что созвучно с английским словом dog ("собака").

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Напомним, что Илон Маск переехал в конце прошлого года в Техас из Калифорнии, где жил 20 лет. По его словам, Кремниевая долина стала слишком "самодовольной".

Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск за сутки обеднел почти на $14 миллиардов.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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