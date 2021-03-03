Илон Маск объявил о создании нового города в Техасе

О городе пока известно мало, однако предприниматель уже сообщил о его площади. Старбэйз будет значительно больше деревни Бока-Чика, где сейчас располагается космодром компании SpaceX. Маск заметил, что в городе будут особенно хорошо относиться к собакам. Глава нового поселения получит титул "дожа", что созвучно с английским словом dog ("собака").