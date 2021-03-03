Ростуризму поручили разработать стандарты обслуживания по системе "всё включено"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты обслуживания по системе all inclusive ("всё включено"). Об этом сообщает "Коммерсант".

Представитель государственного деятеля отметил, что этот вопрос давно назрел. Система обрела большую популярность у россиян, поэтому туристическое законодательство нуждается в изменениях.

В Ростуризме пояснили, что работа над созданием стандартов "всё включено" ведётся. В настоящее время некоторые отели предлагают клиентам такую услугу, но трактуют её по-разному. Например, в одном предусмотрено пятиразовое питание, в другом — круглосуточное, где-то спиртное включено в стоимость размещения, где-то нет. Назрела необходимость в стандартизации данного понятия.

Ведомство рассматривает два варианта: "всё включено" и "ультра всё включено", чтобы туристы точно могли понимать, что их ждёт при выборе услуги.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что в настоящее время в России по системе all inclusive работает 10–15% отелей, и эта доля стабильна. Предоставление такой услуги повышает стоимость размещения на 20–25%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов уверен, что в работе по стандарту "всё включено" заинтересованы только гостиницы не менее чем на 100–150 номеров.

Ранее россияне рассказали, на чём можно сэкономить в путешествиях.

Авторы