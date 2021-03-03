Россиян предупредили о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов

Мошенники придумывают всё новые и новые схемы для обмана населения. Одна из них — возврат якобы ошибочно переведённых средств. Как она работает, рассказали "Известиям" эксперты.

Самый простой вариант, уже хорошо известный россиянам — сообщение с номера, который маскируется под банковский, о зачислении денег. После этого следует звонок злоумышленника с просьбой вернуть то, что пришло "ошибочно". В современном мире такой развод уже стал практически бессмысленным, потому что почти у каждого есть мобильный банк, где можно проверить последние операции.

Следующая схема уже сложнее. Жертве приходит на карту реальный перевод. После этого мошенник звонит и просит перечислить средства тому, кому они якобы предназначались, на счёт третьего лица. Если доверчивый гражданин согласится, то деньги уйдут как закрепительный платёж, после чего некоторые интернет-магазины смогут списывать средства с карты без дополнительных кодов и паролей.

Третий вариант: перечисление оказывается "авансом" за покупку на сервисе объявлений. Злоумышленник предлагает купить, например, котёнка редкой породы по заниженной цене. Затем он предлагает заинтересовавшемуся перевести ему некую предоплату для брони товара, но даёт не свой номер карты, а совершенно постороннего человека. Далее мошенник звонит получателю и просит вернуть ошибочно зачисленные средства. В итоге покупатель не получает котёнка, начинает требовать возврата средств от того, кому изначально их переводил, а аферист остаётся при деньгах и в стороне.

В Центробанке заявили, что им известно о таких способах мошенничества. Россиянам порекомендовали обращаться в свою финансовую организацию в случае поступления подобных звонков и писать заявление на возврат средств непосредственно отправителю.

Банки также в курсе подобных способов обмана. Отмечается, что это достаточно сложный и трудоёмкий метод социальной инженерии, поэтому аферы вряд ли станут массовыми. Особую популярность они приобрели в конце 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса увеличилась доля онлайн-расчётов.

Россиян предупредили о том, что самостоятельно переводить деньги незнакомым лицам нельзя ни под каким предлогом, будто то возврат или ошибочная операция. Тем, кто столкнулся с таким видом мошенничества, следует все расчёты производить официально через банковскую организацию.

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