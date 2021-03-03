Перила не выдержали: в Боливии семь студентов погибли, рухнув с балкона во время давки — видео
Трагедия произошла во время собрания, посвящённого грядущему ремонту студенческого центра.
В Боливии семь студентов погибли, рухнув с балкона во время давки. Видео © Twitter / Daniel_RiosVE
В Университете Эль-Альто в Боливии семь студентов погибли, упав с балкона четвёртого этажа. Об этом сообщил начальник местной полиции Джонни Агилера.
Толпа учащихся пришла на студенческое собрание и заполнила коридор. Перила не выдержали напора и обвалились, под натиском массы людей несколько человек рухнули вниз с высоты 16 метров. Некоторым удалось зацепиться и подтянуться обратно.
Три человека скончались на месте. Остальные попали в реанимацию с различными травмами, но врачи не смогли спасти им жизнь. Полиция Боливии расследует причины произошедшего и устанавливает виновных.
Несчастный случай произошёл на факультете экономических, финансовых и административных наук. Как сообщил Агилера, собрание было посвящено грядущему ремонту студенческого центра. Во время обсуждения начался конфликт, который перерос в потасовку и обернулся трагедией.
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