Перила не выдержали: в Боливии семь студентов погибли, рухнув с балкона во время давки — видео

В Боливии семь студентов погибли, рухнув с балкона во время давки. Видео © Twitter / Daniel_RiosVE

В Университете Эль-Альто в Боливии семь студентов погибли, упав с балкона четвёртого этажа. Об этом сообщил начальник местной полиции Джонни Агилера.

Толпа учащихся пришла на студенческое собрание и заполнила коридор. Перила не выдержали напора и обвалились, под натиском массы людей несколько человек рухнули вниз с высоты 16 метров. Некоторым удалось зацепиться и подтянуться обратно.

Три человека скончались на месте. Остальные попали в реанимацию с различными травмами, но врачи не смогли спасти им жизнь. Полиция Боливии расследует причины произошедшего и устанавливает виновных.

Несчастный случай произошёл на факультете экономических, финансовых и административных наук. Как сообщил Агилера, собрание было посвящено грядущему ремонту студенческого центра. Во время обсуждения начался конфликт, который перерос в потасовку и обернулся трагедией.

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