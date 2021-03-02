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Москвичей предупредили об аномальном похолодании и сильном ветре: осталось три дня

А на следующие сутки морозы накроют всю европейскую часть России.

2 марта 2021, 23:51

Уже в субботу, 6 марта, в Москву придут аномальные холода, температура воздуха ожидается на 2–8 градусов ниже нормы, об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до выходных в столице будет теплее, чем обычно в марте, а затем столбики термометров опустятся днём до минус пяти, а ночью до 14 градусов ниже нуля. При этом ощущение холодов усугубит порывистый ветер до 17 м/с.

"В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы", — спрогнозировал Роман Вильфанд.

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В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала аномальные морозы будут ещё сильнее, температура окажется на четыре-восемь градусов ниже нормы, добавил синоптик. А уже с воскресенья похолодает на всей европейской части России, за исключением Ставрополья, Ростовской области и регионов на нижней Волге.

Ранее россиян предупредили о частой смене погоды в марте.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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