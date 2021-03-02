На Украине депутаты не смогли провести заседание из-за недосыпа

На встрече, намеченной на 13:00 2 марта, должны были обсуждаться вопросы финансов, планирования бюджета, инвестиций, а также регуляторной политики и социально-экономического развития. Как рассказал парламентарий от партии "Нам тут жить" Илья Кармаликов, теперь мероприятие состоится в другой раз.