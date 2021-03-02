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На Украине депутаты не смогли провести заседание из-за недосыпа

Даже несмотря на то, что мероприятие было запланировано на середину дня.

2 марта 2021, 23:06

На Украине депутаты Херсонского горсовета не смогли провести заседание из-за недосыпа. Об этом сообщает портал "Херсон Newscity".

На встрече, намеченной на 13:00 2 марта, должны были обсуждаться вопросы финансов, планирования бюджета, инвестиций, а также регуляторной политики и социально-экономического развития. Как рассказал парламентарий от партии "Нам тут жить" Илья Кармаликов, теперь мероприятие состоится в другой раз.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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