Сугроб спас жизнь: москвич выпал с 18-го этажа и выжил
Особенно мужчине запомнилось, как он летел мимо кондиционеров.
Архивное фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве произошёл случай удивительного везения: житель столицы выпал с 18-го этажа, но выжил и даже сумел сам позвонить консьержке и попросить о помощи. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошёл на улице Беломорской. Жизнь 35-летнему москвичу спас сугроб. Несмотря на оттепель, снежная куча не успела растаять и смягчила падение. Мужчина рассказал, что больше всего его впечатлил полёт мимо кондиционеров.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшего в итоге госпитализировали, сейчас он находится в тяжёлом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве девочка упала с 13-го этажа на машину и выжила.
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