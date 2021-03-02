Сугроб спас жизнь: москвич выпал с 18-го этажа и выжил

В Москве произошёл случай удивительного везения: житель столицы выпал с 18-го этажа, но выжил и даже сумел сам позвонить консьержке и попросить о помощи. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл на улице Беломорской. Жизнь 35-летнему москвичу спас сугроб. Несмотря на оттепель, снежная куча не успела растаять и смягчила падение. Мужчина рассказал, что больше всего его впечатлил полёт мимо кондиционеров.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшего в итоге госпитализировали, сейчас он находится в тяжёлом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве девочка упала с 13-го этажа на машину и выжила.

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