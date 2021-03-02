Глава МВД Украины Аваков предложил транслировать украинские каналы на русском языке по всему миру

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру. В программе "В гостях у Дмитрия Гордона" он мотивировал это тем, что русская языковая культура в значительной степени принадлежит и украинцам.

"Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [одной только] России. Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен её отдавать? — заявил Арсен Аваков.

Свою мысль глава МВД высказал в ответ на вопрос Гордона, может ли Украина инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

Также Аваков выразил уверенность в том, что украинские телеканалы на русском с удовольствием смотрели бы жители зарубежных стран. При этом он напомнил, что в Незалежной государственный язык — украинский.

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