Глава МВД Украины Аваков предложил транслировать украинские каналы на русском языке по всему миру
При этом русский язык он назвал слобожанским.
Фото © ТАСС / Сергей Плачков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру. В программе "В гостях у Дмитрия Гордона" он мотивировал это тем, что русская языковая культура в значительной степени принадлежит и украинцам.
"Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [одной только] России. Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен её отдавать? — заявил Арсен Аваков.
Свою мысль глава МВД высказал в ответ на вопрос Гордона, может ли Украина инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.
Также Аваков выразил уверенность в том, что украинские телеканалы на русском с удовольствием смотрели бы жители зарубежных стран. При этом он напомнил, что в Незалежной государственный язык — украинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на русском языке объяснил решение закрыть оппозиционные телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne. Глава государства заявил, что решил беседовать не на мове, так как на русском говорят многие украинцы, в том числе аудитория заблокированных каналов. Кроме того, политик добавил, что не позволит "приватизировать" русский язык.
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