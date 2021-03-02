Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Госдуму внесут законопроект о перерасчёте пенсии работающим пенсионерам

Затраты на реализацию инициативы составят 5,6 миллиарда рублей.

2 марта 2021, 22:50
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

3 марта в Госдуму будет внесён законопроект, который позволит произвести перерасчёт пенсий работающим пенсионерам с помощью отмены предельного коэффициента в три балла. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В своём телеграм-канале парламентарий напомнил, что пенсии трудящимся гражданам ежегодно рассчитываются 1 августа, прирост по действующим нормативам составит три балла, а не десять, как при обычном исчислении. В этом случае размер пенсии увеличится с 1 августа на 296 рублей.

По словам Нилова, законопроект направлен на устранение этой несправедливости. Он отметил, что перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам должен происходить по максимальному значению индивидуального коэффициента, применяемого при назначении выплат.

Пенсии станут больше: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты

Пенсии станут больше: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты

Как сообщает ТАСС, перерасчёт в 2021 году положен более чем 12 миллионам пенсионеров. По коэффициенту более трёх баллов его смогут получить лишь 5,4 миллиона россиян. Расходы на реализацию законопроекта оцениваются в 5,6 миллиарда рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила возможные сроки индексации пенсий работающих пенсионеров.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Турчак спрогнозировал обновление половины партийного списка "Единой России"

вчера в 16:43

Правительство предложило освободить медиков от уголовного наказания при случайной утере наркотических средств

вчера в 20:24

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

сегодня в 21:40

Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду

сегодня в 23:11

На Украине депутаты не смогли провести заседание из-за недосыпа

сегодня в 23:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1