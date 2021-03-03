В Госдуму внесут законопроект о перерасчёте пенсии работающим пенсионерам

Затраты на реализацию инициативы составят 5,6 миллиарда рублей.

3 марта в Госдуму будет внесён законопроект, который позволит произвести перерасчёт пенсий работающим пенсионерам с помощью отмены предельного коэффициента в три балла. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В своём телеграм-канале парламентарий напомнил, что пенсии трудящимся гражданам ежегодно рассчитываются 1 августа, прирост по действующим нормативам составит три балла, а не десять, как при обычном исчислении. В этом случае размер пенсии увеличится с 1 августа на 296 рублей.

По словам Нилова, законопроект направлен на устранение этой несправедливости. Он отметил, что перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам должен происходить по максимальному значению индивидуального коэффициента, применяемого при назначении выплат.

Как сообщает ТАСС, перерасчёт в 2021 году положен более чем 12 миллионам пенсионеров. По коэффициенту более трёх баллов его смогут получить лишь 5,4 миллиона россиян. Расходы на реализацию законопроекта оцениваются в 5,6 миллиарда рублей.