Пенсии станут больше: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты

В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий. Лайф разбирался, кому планируется повысить выплаты, а кто может получить прибавку уже сейчас.

В начале марта появилось сразу несколько сообщений о грядущем повышении пенсий. В том числе и при досрочном выходе на заслуженный отдых. Например, планируется по-новому учитывать годы трудового стажа. Сейчас обсуждается возможность включить в него срок срочной службы в армии. Этот вопрос уже прорабатывают в Совете Федерации и Министерстве труда и соцзащиты.

К тому же профсоюзы уже согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников. Так, в стаж будут включать периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования, в которые за сотрудником сохранялись должность и зарплата. За счёт этого раньше получать пенсию смогут многие специалисты, в частности врачи и учителя, а также работники общественного транспорта.

— Сейчас активно решается больной вопрос индексации выплат работающим пенсионерам. Она была приостановлена с 2016 года. Индексация пенсионных выплат неработающим пенсионерам уже была проведена 1 января и составила 6,3%. С 1 апреля прибавка ждёт тех, кто получает социальные пенсии. Она составит 2,6%. К тому же в январе в Госдуму был внесён законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года, — рассказала адвокат Майя Шевцова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сейчас правительство ищет источники финансирования для индексации выплат работающим пенсионерам. Она высказала предположение, что прибавка будет после 1 января 2022 года. С этой даты начинается новый бюджетный цикл.

— Что касается изменений в расчёте стажа, то пока не понятно, когда они будут приняты. Этот вопрос ещё на стадии обсуждения. Если будет принят закон о включении военной службы в стаж, то мужчины смогут воспользоваться своим правом досрочного выхода на пенсию. Правда, при условии, что человек проработал не менее 42 лет. Пока при досрочном выходе на пенсию военную службу не учитывают. В то же время в общий стаж её включают. Но это касается ситуаций, когда человеку назначают пенсию на общих основаниях, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Если говорить про те изменения, которые уже вступили в силу, то они коснулись врачей. Речь идёт о людях, которые работали в медицинских организациях и их структурных подразделениях с пациентами, больными коронавирусом. По словам Оксаны Красовской, правительство установило льготный порядок подсчёта пенсии для такой категории медицинских работников. Он будет применяться к стажу работы за период с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Помимо пенсии неработающим пенсионерам положен ряд доплат, отметила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. В частности, доплата до прожиточного минимума. Подать заявление на неё могут люди, чья пенсия меньше прожиточного минимума, установленного в 2021 году в регионе.

— Это не делается автоматически. Пенсионер сам или его представитель по доверенности должен обратиться в МФЦ и территориальное отделение ПФР. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году составляет 10 022 рубля. Однако регионы вправе устанавливать его величину самостоятельно, в зависимости от уровня цен. При этом она может быть меньше федеральной. В 2021 году для преодоления последствий коронакризиса регионам разрешено заморозить прожиточный минимум на уровне второго квартала 2020 года, — рассказала Светлана Петрикова.

Также есть выплаты пенсионерам с иждивенцами. Они положены людям, которые содержат несовершеннолетних детей, студентов очных отделений вузов до 23 лет, а также пожилых родителей или супругов и родственников-инвалидов. При этом доплата на одного иждивенца составляет 2014 рублей. Выплаты производятся не более чем на трёх человек.

Чтобы получать их, надо обратиться с заявлением в территориальное отделение ПФР и приложить к нему соответствующие документы. Кроме того, есть доплата труженикам села. Она положена тем, кто проработал в сельском хозяйстве более 30 лет. В 2021 году размер выплаты составляет 1511 рублей. Чтобы её получить, не надо никуда обращаться, она начисляется автоматически по данным территориального отделения ПФР.

— Также прибавку к пенсии получают люди старше 80 лет. Она составляет 6044 рубля. Эти деньги начисляются автоматически по данным ПФР, — рассказала Светлана Петрикова.

В ПФР также напоминают, что можно оформить выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет. Она составляет 1200 рублей в месяц. Эта сумма ежемесячно перечисляется пожилому человеку, за которым ухаживают, вместе с его пенсией.

Работающим пенсионерам не нужно ждать индексации, чтобы получить прибавку. Людям, которые работали в прошлом году, сделают перерасчёт в августе. При этом максимальное увеличение страховой пенсии — это денежный эквивалент трёх пенсионных коэффициентов. Если будет принято решение о ежегодной индексации, то это произойдёт после 1 января. Тогда прибавка будет значительно больше. В последние годы она составляла более 6%.

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