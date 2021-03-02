На Украине раскрыли ущерб после запуска "Северного потока — 2"

Украина может потерять три миллиарда долларов после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом в беседе с НСН заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой.

Тем не менее эксперт считает, что данный ущерб некритичен.

"Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь: где у них доходы, где у них расходы", — сказал Владимир Лановой.

Однако, по мнению экс-главы Минэкономики, народ Украины станет беднее, так как Киев повышает тарифы на газ, тепло, электроэнергию и другие энергетические ресурсы. "И это совершенно неоправданно", подчеркнул эксперт.

Также Лановой выразил мнение, что у Украины не выйдет минимизировать последствия запуска газопровода. Бывший министр полагает, что "Нафтогаз" и лично его глава Андрей Коболев делают "хорошую мину при плохой игре" и всё сваливают на экономику. В итоге выйдет так, что у них всё хорошо, лишь баланс будет другим. При этом сами топ-менеджеры не пострадают, уверен Лановой.

Отвечая на вопрос о возможности полного прекращения транзита российского топлива через газотранспортную систему Украины, эксперт напомнил, что Киев всё равно покупает газ из РФ через посредников: Польшу, Словакию, Венгрию. Выходит своеобразный закамуфлированный экспорт. По словам Ланового, на него приходится треть всего газа, получаемого Незалежной.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина подготовилась к запуску "Северного потока — 2". По его словам, Украина может потерять доход от транзита, но при этом дефицита топлива не будет.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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