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Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду

Ранее глава СКР поручил провести проверку из-за публикации такого контента.

2 марта 2021, 23:11

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу с призывами к суициду в социальных сетях, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида", — отмечается в заявлении.

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

Для защиты несовершеннолетних были приняты меры по пресечению распространения подобного контента. Отмечается, что на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов соцсети заблокировали значительное число противоправных материалов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в "Тиктоке". В соцсети заявили, что блокируют такую информацию, а также хештеги опасных для жизни челленджей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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