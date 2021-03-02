Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в соцсетях с призывами к суициду

Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу с призывами к суициду в социальных сетях, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида", — отмечается в заявлении.

Для защиты несовершеннолетних были приняты меры по пресечению распространения подобного контента. Отмечается, что на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов соцсети заблокировали значительное число противоправных материалов.

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