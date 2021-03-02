Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

В соцсетях начался ужасный флешмоб, призывающий подростков совершать самоубийства. Эксперты просят родителей проявить бдительность и быть более внимательными к своим детям.

В конце февраля в соцсетях распространились видеоролики с определённой датой для совершения массового самоубийства. За сутки видео набрали сотни тысяч просмотров. Через 3–4 дня ролики по хештегу с назначенным днём были заблокированы.

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Игорь Ашманов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, отметил, что атака на подростков началась 24 февраля. Темой сразу занялся Роскомнадзор: специалисты банят аккаунты, где обсуждается суицид, и заменяют посты с призывом на информацию о службах доверия.

Сейчас и сама соцсеть по определённому хештегу выдаёт номер телефона службы доверия. Сотни пользователей выложили ответные видео, в которых они просят подростков не ломать свою жизнь и не совершать глупостей. Тем не менее интерес детей к флешмобу сохраняется.

В школьных чатах появились рассылки: педагоги просят мам и пап быть бдительными с подростками, контролировать контент, который они смотрят и слушают, а также по возможности провести начало марта вместе — не оставлять ребёнка в одиночестве.

— Если вы заметили изменения в поведении ребёнка, тревожность, знаете, что он часто бывает в различных социальных сетях, поговорите о ценности жизни, ещё раз скажите вашим детям, что вы их любите и они вам дороги, — говорится в сообщениях.

Как сообщил Лайфу источник в отделе образования одного из уральских городов, с подростками начали проводиться специальные классные часы, на которых школьные психологи стараются помочь детям справиться с их проблемами и объяснить, что флешмобы, игры в соцсетях и "чаты смерти" — это опасно для жизни.

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Вероятно, выбором указанной в "акции" даты стало самоубийство московского школьника в 2012 году, которое широко освещалось в СМИ и обсуждалось в Интернете.

— Я не знаю, почему именно этот день. Кто-то говорит, что из-за того мальчика, то есть в память о нём. В поддержку. Чтобы разделить его боль. Другие люди пишут, что эта дата — Всемирный день предотвращения самоубийств, но на самом деле он 10 сентября, а не в марте, — рассказала Лайфу школьница Настя.

Детский психолог Татьяна Семенко считает, что детьми, которые интересуются флешмобом и другими "играми со смертью", движут подростковая безбашенность и отсутствие адекватного восприятия ценности жизни. В этом возрасте детям кажется, что здоровья у них ещё очень много, бояться нечего, а значит, можно поиграть со смертью. И все проблемы, которые есть в школе, с родителями и друзьями, воспринимаются глобально.

— Чтобы спасти детей от опасности и возможной гибели, родителям нужно обесценить эти призывы из соцсетей. Не нужно переходить на назидательный тон и взрослым языком объяснять: "Жизнь — это ценность, ты просто не понимаешь, сколько всего интересного тебя ждёт впереди". Разговор нужно вести в подростковом стиле, использовать сленговые выражения, чтобы ребёнок понял, что вы с ним на одной волне: "К смерти призывают лохи, которые боятся жизни и им проще "выпилиться". Ну, покажи мне, кто тебя зовёт поиграть в назначенный день со смертью? Вот этот задрот? Пусть он и играется, ты посмотри на него, ты же лучше", — советует Татьяна Семенко.

Влезать в соцсети ребёнка и контролировать его историю поиска в Интернете на постоянной основе не нужно, поскольку это может травмировать подростка и он расценит заботу как вмешательство в личную жизнь. Но если родитель переживает и боится за жизнь школьника, то сначала нужно поговорить с ребёнком, а затем попросить его показать свои соцсети.

Психотерапевт Анна Таипова отметила, что лучше начинать разговор с чего-то отвлечённого. Расскажите ребёнку, что недавно смотрели фильм о подростках, которые переживали кризис и думали о смерти, а после этого спросите: "У вас с друзьями бывали такие разговоры?"

— Будьте рядом со своим ребёнком, когда ему хорошо и когда ему плохо. Станьте ему другом. Тогда он будет счастлив. А вы будете за него спокойны, — добавила психотерапевт.

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