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"Хотят расшатать систему": омские студенты пожаловались на поборы, но директор колледжа считает, что проблема не в деньгах

12 февраля 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

Первокурсники Торгово-экономического колледжа имени Зуйковой в Омске выложили в Сеть видео, на котором одна из педагогов требует деньги за книги со словами: "Мы вам ничего не должны". Студенты, которые учатся на бюджетной основе, возмутились таким поведением учителя. Но руководство колледжа считает, что причина конфликта не в деньгах.

Елена (имя изменено) в 2020 году поступила на факультет гостиничного дела в омский Торгово-экономический колледж. Девушка приехала в Омск из Петрозаводска, потому что нашла в Сибири свою любовь и вышла замуж. Обучение ей нравится, в группе между студентами отношения хорошие.

Нас на поступлении сразу предупредили, что ежемесячно мы должны сдавать по 750 рублей в качестве добровольных пожертвований лицею. Но я ничего не сдавала, раз это добровольно, — рассказала Елена Лайфу.

В начале февраля в аудиторию к ученикам зашли две представительницы педагогического состава, напомнили о пожертвованиях и сообщили, что эти деньги будут потрачены на студентов и пособия, а если ученики не сдадут средства, то будут учиться по программе прошлых лет. Затем куратор группы дала студентам список литературы, который нужно получить в библиотеке, чтобы готовиться к сессии.

Во время перерыва учащиеся спустились на второй этаж. Возле библиотеки их встретила заведующая заочным отделением Галина Ковалёва.

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Вы знаете, сколько стоит эта книга? спросила педагог, держа учебник в руках. Кто не может сдать деньги, забирайте документы и идите в другое учебное заведение, где платить не надо.

Студенты возмутились: они учатся в бюджетном учреждении, по закону колледж обязан предоставлять все книги бесплатно. Попросили показать договор, где сказано, что нужно сдавать деньги, чтобы учиться.

Сейчас. Разбежалась и показываю, — резко ответила Ковалёва.

Видео © LIFE

Девушки успели заснять диалог с педагогом на мобильные телефоны и позже опубликовали видео в Интернете.

После этого Елену как зачинщицу конфликта вызвали к директору. Другие педагоги и завучи разговаривали с ней на повышенных тонах, одна из сотрудниц колледжа даже бросила куртку в девушку, обвинив её в скандальном поведении.

Министерство образования Омской области сообщает, что заведующая заочным отделением к библиотеке не имеет отношения, а доступ к ресурсам библиотечного фонда предоставляется бесплатно.

Правозащитница и руководитель организации "Поборам стоп!" Анна Тажеева отметила, что любые взносы должны быть только добровольными и на основании договора о благотворительном пожертвовании. Иначе действия колледжа считаются незаконными. Договор со студентами образовательное учреждение заключало, но к добровольности возникают вопросы.

Фото © "Поборам стоп!"

Фото © "Поборам стоп!"

Поговорить с Лайфом директор образовательного учреждения не смогла, ответ на письменный запрос к моменту публикации также не предоставила. Но в разговоре с местными СМИ конфликт в колледже назвала провокацией студентов.

Чтобы не с Навальным, так с другим каким-нибудь флагом расшатать систему. Провокация в чистом виде. Нападка была сделана на человека, который живёт ещё действительно старыми стандартами и пониманием, что помогать надо образовательной системе, заявила директор колледжа Татьяна Ивченко.

Кроме того, Ивченко уверена, что Елена специально устроила скандал, потому что она не местная: "Она сама из Петрозаводска. Вот тебе и сложилась картинка. Это, мне кажется, имеет значение. Она что, переживает за то, что происходит в Омске?"

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Галина Ковалёва после конфликта ушла на больничный. По сообщениям омских СМИ, у неё случился гипертонический криз. А в приёмной директора отмечают, что завуч готова уволиться из учреждения, потому что такой негатив ей в пожилом возрасте не пережить.

Администрация колледжа отрицает принудительное взимание средств со студентов. Но после появления скандального ролика в соцсетях бывшие студенты учебного заведения сообщили, что поборы были всегда.

Фото © Instagram / omsk_novosti

Фото © Instagram / omsk_novosti

Я окончила колледж в 2014 году. Бюджетники у нас платили по 750 рублей, а студенты коммерческих отделений — 2700 рублей в месяц, — сообщает одна из комментаторов.

Несколько выпускников заявили, что им не отдавали дипломы об окончании учёбы, пока они не внесли все финансовые долги по "благотворительным пожертвованиям".

Фото © Instagram / omsk_novosti

Фото © Instagram / omsk_novosti

По подсчётам организации "Поборам стоп!", за десять месяцев обучения в год с учётом летней сессии один студент должен добровольно пожертвовать 7500 рублей. Если в каждой группе хотя бы десять учащихся согласны сдавать средства, то 750 тысяч рублей в год только с одного ученического коллектива колледж получает на "жизнь студентов и пособия". А в 2020–2021 учебном году в Торгово-экономическом колледже работает 13 факультетов. Некоторые из них принимают выпускников девятых классов, другие — одиннадцатых классов. Существуют очные и заочные формы обучения, а также — подготовительные курсы.

Ситуацию в колледже им. Зуйковой взяли под контроль в Министерстве образования Омской области.

Авторы
Наталия Хомякова
Наталия Хомякова

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