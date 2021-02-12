"Хотят расшатать систему": омские студенты пожаловались на поборы, но директор колледжа считает, что проблема не в деньгах

Первокурсники Торгово-экономического колледжа имени Зуйковой в Омске выложили в Сеть видео, на котором одна из педагогов требует деньги за книги со словами: "Мы вам ничего не должны". Студенты, которые учатся на бюджетной основе, возмутились таким поведением учителя. Но руководство колледжа считает, что причина конфликта не в деньгах.

Елена (имя изменено) в 2020 году поступила на факультет гостиничного дела в омский Торгово-экономический колледж. Девушка приехала в Омск из Петрозаводска, потому что нашла в Сибири свою любовь и вышла замуж. Обучение ей нравится, в группе между студентами отношения хорошие.

— Нас на поступлении сразу предупредили, что ежемесячно мы должны сдавать по 750 рублей в качестве добровольных пожертвований лицею. Но я ничего не сдавала, раз это добровольно, — рассказала Елена Лайфу.

В начале февраля в аудиторию к ученикам зашли две представительницы педагогического состава, напомнили о пожертвованиях и сообщили, что эти деньги будут потрачены на студентов и пособия, а если ученики не сдадут средства, то будут учиться по программе прошлых лет. Затем куратор группы дала студентам список литературы, который нужно получить в библиотеке, чтобы готовиться к сессии.

Во время перерыва учащиеся спустились на второй этаж. Возле библиотеки их встретила заведующая заочным отделением Галина Ковалёва.

— Вы знаете, сколько стоит эта книга? — спросила педагог, держа учебник в руках. — Кто не может сдать деньги, забирайте документы и идите в другое учебное заведение, где платить не надо.

Студенты возмутились: они учатся в бюджетном учреждении, по закону колледж обязан предоставлять все книги бесплатно. Попросили показать договор, где сказано, что нужно сдавать деньги, чтобы учиться.

— Сейчас. Разбежалась и показываю, — резко ответила Ковалёва.

Видео © LIFE

Девушки успели заснять диалог с педагогом на мобильные телефоны и позже опубликовали видео в Интернете.

После этого Елену как зачинщицу конфликта вызвали к директору. Другие педагоги и завучи разговаривали с ней на повышенных тонах, одна из сотрудниц колледжа даже бросила куртку в девушку, обвинив её в скандальном поведении.

Министерство образования Омской области сообщает, что заведующая заочным отделением к библиотеке не имеет отношения, а доступ к ресурсам библиотечного фонда предоставляется бесплатно.

Правозащитница и руководитель организации "Поборам стоп!" Анна Тажеева отметила, что любые взносы должны быть только добровольными и на основании договора о благотворительном пожертвовании. Иначе действия колледжа считаются незаконными. Договор со студентами образовательное учреждение заключало, но к добровольности возникают вопросы.

Фото © "Поборам стоп!"

Поговорить с Лайфом директор образовательного учреждения не смогла, ответ на письменный запрос к моменту публикации также не предоставила. Но в разговоре с местными СМИ конфликт в колледже назвала провокацией студентов.

— Чтобы не с Навальным, так с другим каким-нибудь флагом расшатать систему. Провокация в чистом виде. Нападка была сделана на человека, который живёт ещё действительно старыми стандартами и пониманием, что помогать надо образовательной системе, — заявила директор колледжа Татьяна Ивченко.

Кроме того, Ивченко уверена, что Елена специально устроила скандал, потому что она не местная: "Она сама из Петрозаводска. Вот тебе и сложилась картинка. Это, мне кажется, имеет значение. Она что, переживает за то, что происходит в Омске?"

Галина Ковалёва после конфликта ушла на больничный. По сообщениям омских СМИ, у неё случился гипертонический криз. А в приёмной директора отмечают, что завуч готова уволиться из учреждения, потому что такой негатив ей в пожилом возрасте не пережить.

Администрация колледжа отрицает принудительное взимание средств со студентов. Но после появления скандального ролика в соцсетях бывшие студенты учебного заведения сообщили, что поборы были всегда.

— Я окончила колледж в 2014 году. Бюджетники у нас платили по 750 рублей, а студенты коммерческих отделений — 2700 рублей в месяц, — сообщает одна из комментаторов.

Несколько выпускников заявили, что им не отдавали дипломы об окончании учёбы, пока они не внесли все финансовые долги по "благотворительным пожертвованиям".

По подсчётам организации "Поборам стоп!", за десять месяцев обучения в год с учётом летней сессии один студент должен добровольно пожертвовать 7500 рублей. Если в каждой группе хотя бы десять учащихся согласны сдавать средства, то 750 тысяч рублей в год только с одного ученического коллектива колледж получает на "жизнь студентов и пособия". А в 2020–2021 учебном году в Торгово-экономическом колледже работает 13 факультетов. Некоторые из них принимают выпускников девятых классов, другие — одиннадцатых классов. Существуют очные и заочные формы обучения, а также — подготовительные курсы.

Ситуацию в колледже им. Зуйковой взяли под контроль в Министерстве образования Омской области.

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