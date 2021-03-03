"Главное, не промахнулись": Появилось видео падения водонапорной башни на "буханку" коммунальщиков в Тверской области
Подача воды возобновилась через несколько часов.
Появилось видео падения водонапорной башни на "буханку" коммунальщиков в Тверской области. Видео © VK / chptver
В Сети появилось видео падения водонапорной башни на УАЗ коммунальщиков, которые приехали чинить ветхое сооружение в деревне Холмина Тверской области.
На кадрах один из рабочих кричит: "Падает!" — и нецензурной лексикой советует товарищам бежать. После этого бригада кидается врассыпную, а конструкция обрушивается чётко на "буханку".
К счастью, никто не пострадал, водителя в момент ЧП за рулём не оказалось. Правда, без воды остались дома и сельхозпредприятие с большим стадом скота. Местные жители сообщают, что спустя несколько часов водоснабжение было восстановлено. Остатки сооружения убрали, а скважину с помощью насоса подключили напрямую.
Пользователи соцсетей начали иронично комментировать произошедший с коммунальщиками казус. Некоторые посетовали, что раньше на водонапорной башне было гнездо аиста, а теперь он лишился своего дома и обидится на селян.
Главное, не промахнулись
Зато металлолома больше сдадут
Как ровненько легла
Ранее Лайф сообщал, что в приёмном покое сахалинской больницы потолочные плитки обвалились на посетителей после громкого хлопка дверью.
Выбор редакции
В Тверской области рухнувшая водонапорная башня раздавила "буханку"
В Москве началась тотальная уборка снега с дорог и тротуаров
На Урале командир взвода ДПС съел наркотики во время своего задержания
Инфекционист дал прогноз, когда в России снимут коронавирусные ограничения
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов
Комментариев: 0