"Главное, не промахнулись": Появилось видео падения водонапорной башни на "буханку" коммунальщиков в Тверской области

Появилось видео падения водонапорной башни на "буханку" коммунальщиков в Тверской области. Видео © VK / chptver

В Сети появилось видео падения водонапорной башни на УАЗ коммунальщиков, которые приехали чинить ветхое сооружение в деревне Холмина Тверской области.

На кадрах один из рабочих кричит: "Падает!" — и нецензурной лексикой советует товарищам бежать. После этого бригада кидается врассыпную, а конструкция обрушивается чётко на "буханку".

К счастью, никто не пострадал, водителя в момент ЧП за рулём не оказалось. Правда, без воды остались дома и сельхозпредприятие с большим стадом скота. Местные жители сообщают, что спустя несколько часов водоснабжение было восстановлено. Остатки сооружения убрали, а скважину с помощью насоса подключили напрямую.

Пользователи соцсетей начали иронично комментировать произошедший с коммунальщиками казус. Некоторые посетовали, что раньше на водонапорной башне было гнездо аиста, а теперь он лишился своего дома и обидится на селян.

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