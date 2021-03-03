На Урале командир взвода ДПС съел наркотики во время своего задержания. Видео © VK / "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге полиция задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками. Об этом проинформировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пишет РИА "Новости".

"Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идёт о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств", — сказал Валерий Горелых.

Операция проходила вечером 1 марта на улице Щорса. У командира ДПС нашли свёрток с серым веществом. Позже экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,223 грамма. В данный момент полицейский отстранён от службы, его планируется уволить и привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник, правоохранителя задержали рядом с автомобилем, в котором сидел его родственник.

"Это была доза не его, а родственника. Свою он съел при задержании", — поделился инсайдер.

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