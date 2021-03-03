МВД отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян в базе данных до 100 лет

Министерство внутренних дел России отказалось от разработки законопроекта, позволяющего хранить отпечатки пальцев граждан до достижения ими 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что законопроект прошёл независимую антикоррупционную экспертизу, но тем не менее МВД приняло решение больше не заниматься им. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

В настоящее время биометрические данные хранятся в базе до момента, пока россиянину не исполнится 80 лет. В министерстве пояснили, что предложение увеличить этот срок было связано с увеличением числа россиян старше данного возраста. В МВД отметили, что в пожилом возрасте повышается вероятность развития болезней, которые приводят к потере памяти. Поэтому могут возникать ситуации, когда потребуется устанавливать личность человека.

Ранее сообщалось, что МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев.

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