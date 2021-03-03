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ЦБ обяжет банки выкупать у граждан навязанные обманом продукты

Ожидается, что закон о противодействии мисселингу вступит в силу до августа.

3 марта 2021, 02:34
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Центробанк сможет запрещать продажу финансовых продуктов в случае, если клиентам будет предоставлена неверная или неполная информация о возможных рисках. При нарушении законных интересов и прав потребителей ЦБ получит право требовать от банков выкупать продукты обратно и возмещать гражданам расходы.

Принятие соответствующего законопроекта ожидается в апреле, а вступит в силу он до августа. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Отмечается, что кредитные организации должны будут предоставлять россиянам определённый объём информации. Он будет прописан отдельно. ЦБ получит полномочия определять порядок и форму предоставления этих сведений.

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Издание опросило ряд банков, в которых заявили, что не используют для увеличения продаж мисселинг (недобросовестная практика продаж с намеренным искажением информации) и подробно рассказывают клиентам обо всех условиях и особенностях финансовых продуктов.

По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ивана Денисова, инициатива сократит случаи мисселинга, хоть и не уберёт его полностью. Эксперт отметил, что благодаря принимаемым мерам жители РФ станут больше доверять банкам. Однако есть и проблема, считает Денисов. Неясно, как именно нужно доказывать факт недобросовестной продажи, ведь если клиент подписал договор, значит, он дал своё согласие. Но в соглашениях порой бывают десятки страниц и многие граждане пренебрегают его полным чтением.

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Ещё одним методом обмана являются плавающие ставки, в которых иногда не могут разобраться даже самые опытные банковские работники, что уж говорить об обычных клиентах. Денисов заключил, что главным образом сотрудник кредитной организации заинтересован в подписании договора, и неважно, каким образом он будет подписан.

Ранее эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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