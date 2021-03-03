СМИ: AliExpress откроет пункты выдачи в отделениях Почты России и 16 совместных складов
Это позволит существенно сократить сроки доставки.
Склад AliExpress в Домодедово. Фото © ТАСС / RBC
AliExpress планирует открыть пункты выдачи заказов в отделениях Почты России. Об этом сообщает "Коммерсант".
Стороны заключили соглашение о развитии логистики до 2025 года. В планах создание 16 фулфилмент-центров (складов для выполнения заказов) в городах-миллионниках общей площадью более 1 млн квадратных метров, а также установка постаматов.
Почта России планирует инвестировать в проект сотрудничества около 12 млрд рублей. Сколько вложит "AliExpress Россия", пока не раскрывается.
В первое время российские продавцы будут пользоваться логистическим центром в Новосибирской области. Около 47% клиентов смогут получать товары уже на следующий день после заказа. Отмечается, что для россиян маркетплейс станет таким же удобным, как местные интернет-магазины.
Ранее стало известно, что маркетплейс "AliExpress Россия" начал запускать для покупателей опцию самовывоза из российских магазинов.
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