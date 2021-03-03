Мошенники изобрели новую схему обмана россиян под видом выплат с Госуслуг

Очередная мошенническая схема по обману россиян связана с получением сведений о банковских картах. Для этого злоумышленники рассылают на почтовые адреса граждан сообщение якобы от Госуслуг, в котором предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), что получить некие социальные выплаты. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом письмо содержит элементы настоящего сайта госуслуг: логотип, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В тексте сообщения говорилось, что получателю положены социальные компенсации, для оформления которых нужно перейти в личный кабинет обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В. При этом мошенники просят идентифицировать свою личность, указав номер СНИЛС. Выдаёт же их адрес — info@mybusinessplan.ru. Перейдя по ссылке жертва видит в браузере окно, в котором предлагается ввести номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" средства.

Как отметил эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея, фишинговые схемы распространены и очень популярны у мошенников, так как просты в использовании. По его мнению, можно ожидать роста подобных рассылок под видом Госуслуг, учитывая усиление мер по поддержке граждан.

В результате таких действий злоумышленники могут получить личные данные человека, в том числе паспортные, различные аккаунты, а также информацию об имуществе, номер телефона и иногда сведения о здоровье и родственниках. Если вы всё же попались на уловку мошенников, нужно сохранять спокойствие и действовать по чёткому плану. Сначала следует написать в техподдержку Госуслуг, затем поменять пароль, и наконец проконсультироваться с полицией и возможно написать заявления, советует эксперт.

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