Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мошенники изобрели новую схему обмана россиян под видом выплат с Госуслуг

Выдать злоумышленников может довольно банальная вещь.

3 марта 2021, 03:34

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Очередная мошенническая схема по обману россиян связана с получением сведений о банковских картах. Для этого злоумышленники рассылают на почтовые адреса граждан сообщение якобы от Госуслуг, в котором предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), что получить некие социальные выплаты. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом письмо содержит элементы настоящего сайта госуслуг: логотип, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В тексте сообщения говорилось, что получателю положены социальные компенсации, для оформления которых нужно перейти в личный кабинет обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В. При этом мошенники просят идентифицировать свою личность, указав номер СНИЛС. Выдаёт же их адрес — info@mybusinessplan.ru. Перейдя по ссылке жертва видит в браузере окно, в котором предлагается ввести номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" средства.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов

Как отметил эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея, фишинговые схемы распространены и очень популярны у мошенников, так как просты в использовании. По его мнению, можно ожидать роста подобных рассылок под видом Госуслуг, учитывая усиление мер по поддержке граждан.

В результате таких действий злоумышленники могут получить личные данные человека, в том числе паспортные, различные аккаунты, а также информацию об имуществе, номер телефона и иногда сведения о здоровье и родственниках. Если вы всё же попались на уловку мошенников, нужно сохранять спокойствие и действовать по чёткому плану. Сначала следует написать в техподдержку Госуслуг, затем поменять пароль, и наконец проконсультироваться с полицией и возможно написать заявления, советует эксперт.

Эксперты назвали самые популярные виды интернет-мошенничества

Эксперты назвали самые популярные виды интернет-мошенничества

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при продажах тестов на антитела к коронавирусу.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На портале "Госуслуги" открылась запись на вакцинацию от коронавируса

1 февраля, 09:19

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов

сегодня в 00:35

Кардиолог посоветовал ходить на ягодицах для защиты от инфаркта

сегодня в 04:03

Экс-депутат Рады призвала Украину готовиться к военному захвату Крыма

сегодня в 03:57

"Мне очень неприятно": Актриса Диана Пожарская ответила на слухи о беременности от Ивана Янковского

сегодня в 03:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1