Актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года
Артист больше пяти лет боролся с остеосаркомой, перенёс несколько операций и курсов химиотерапии.
Иван Марченко в сериале "Сваты -6"/ © Студия "Квартал-95"
Украинский актёр и режиссёр Иван Марченко умер на 44-м году жизни. О смерти артиста сообщила в Facebook студия дубляжа LeDoyen Studio, с которой он сотрудничал. Официальная причина смерти не называется, однако известно, что в последние годы Марченко боролся с раком кости, перенёс несколько операций и курсов химиотерапии.
"Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актёр, режиссёр и замечательный человек Иван Марченко. Светлая память", — говорится в некрологе.
Марченко снимался в целом ряде популярных у российского зрителях проектов — это и "Ментовские войны. Одесса", и "Возвращение Мухтара", засветился в "Дедушке моей мечты", "Последнем кордоне" и "Женском докторе". Кроме того, он сыграл в сериале "Сваты-6", который горячо любят как на Украине, так и в России.
Ранее Лайф сообщал, что российский актёр Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. А сегодня, 3 марта, стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова. С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир из-за рака, однако затем вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
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