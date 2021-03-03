Актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года

Украинский актёр и режиссёр Иван Марченко умер на 44-м году жизни. О смерти артиста сообщила в Facebook студия дубляжа LeDoyen Studio, с которой он сотрудничал. Официальная причина смерти не называется, однако известно, что в последние годы Марченко боролся с раком кости, перенёс несколько операций и курсов химиотерапии.

"Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актёр, режиссёр и замечательный человек Иван Марченко. Светлая память", — говорится в некрологе.

Марченко снимался в целом ряде популярных у российского зрителях проектов — это и "Ментовские войны. Одесса", и "Возвращение Мухтара", засветился в "Дедушке моей мечты", "Последнем кордоне" и "Женском докторе". Кроме того, он сыграл в сериале "Сваты-6", который горячо любят как на Украине, так и в России.

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