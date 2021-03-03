Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир из-за рака, однако затем вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
Фото © twitter / Сборная России
Комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил в среду его коллега Михаил Моссаковский. Причины смерти не сообщаются. Известно, что Розанов боролся с онкологией.
"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский в своём Twitter.
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Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи, в последние годы работал на "Матч ТВ". В 2012 году он получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы" за репортаж с молодёжного чемпионата мира по хоккею.
С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака, однако затем вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
На днях Лайф сообщал о смерти советского хоккеиста, бывшего нападающего "Спартака" Александра Баринева.
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