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Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир из-за рака, однако затем вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

3 марта 2021, 08:53
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/TeamRussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сборная России</a></p>

Фото © twitter / Сборная России

Комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил в среду его коллега Михаил Моссаковский. Причины смерти не сообщаются. Известно, что Розанов боролся с онкологией.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский в своём Twitter.

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Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи, в последние годы работал на "Матч ТВ". В 2012 году он получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы" за репортаж с молодёжного чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака, однако затем вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

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Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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