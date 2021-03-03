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Эксперт по кибербезопасности рассказал, как не попасться на новую схему обмана через "Госуслуги"

Россиянам рекомендуют взять за правило никогда не переходить на сайты с почтовых рассылок.

3 марта 2021, 08:42
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский прокомментировал очередную мошенническую схему по обману россиян, которая связана с получением данных о банковских картах. По словам собеседника Лайфа, при переходе со сторонних сайтов на портал "Госуслуг" пользователям необходимо соблюдать бдительность.

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"Даже если пришло такое письмо, лучше не кликать по ссылкам, а зайти через свой кабинет на сайт "Госуслуги" и там найти нужный вам раздел", — советует Алексей Раевский читателям Лайфа.

Эксперт отметил, что высока вероятность попасть на фишинговый сайт, который очень похож на "Госуслуги", но на самом деле им не является. По словам Раевского, письма, ведущие на созданные мошенниками сайты-двойники, рассылаются сотнями тысяч.

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"Если вы уже зашли на сайт по ссылке, то тогда нужно сменить пароль обязательно. Хуже то, что компьютер может быть инфицирован. Нужно будет принимать уже более серьёзные меры, запускать антивирус и сканировать компьютер", — добавил собеседник Лайфа.

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Ранее россиян предупредили о мошенничестве при продажах тестов на антитела к коронавирусу. Страницы фейковых онлайн-магазинов выглядят как настоящие — с корзинами, ассортиментом и формой оплаты, с выставлением счёта и прочим. Однако в итоге при оплате товара деньги попросту уходят на карту злоумышленника и никакого товара жертва, конечно, не получает.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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