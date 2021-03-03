В России выявили 10 535 новых случаев коронавируса
За сутки полностью победить болезнь смогло 15 694 человека.
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В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 10 535 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 12,5% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.
Лидерами по количеству новых зарегистрированных случаев коронавируса стали Москва (+1284), Санкт-Петербург (+962), Подмосковье (+691) Нижегородская (+388) и Воронежская (+286) области.
Полностью побороть болезнь за прошедшие сутки смогло 15 694 пациента, а общее число выздоровевших россиян достигло 3 853 734. За всё время в России зафиксировали 4 278 750 случаев CoViD-19, зарегистрировали 87 348 летальных исходов, из которых 452 — за последние 24 часа.
Ранее Лайф рассказывал, что эксперт Минздрава спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса в России. По его словам, конца эпидемии можно ждать после массовой вакцинации и формирования коллективного иммунитета.
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