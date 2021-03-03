Бродяга пережила 19 передозировок, но отказ от наркотиков сотворил с ней чудо: фото красавицы

Мэдисон Макманус из Нью-Джерси, США, впервые попробовала тяжёлые наркотики в 15 лет вместе со своим бойфрендом. В тот же год она оказалась в реабилитационной клинике. Однако лечение не помогло, девушка срывалась раз за разом, пока в 18 лет не забеременела. Тогда ей удалось провести девять месяцев, ничего не употребляя.

Фото © Facebook / Madison McManus, Twitter / dailystar

Но коварная зависимость вернулась с новой силой. Мэдисон опять выбрала наркотики, потеряла семью и шесть лет провела на улице, бродяжничая. Девушка корила себя, терзалась чувством вины, но ничего не могла поделать.

Я бросила школу, отказалась от опеки над дочерью, просто не могла перестать употреблять. В тот момент у меня не было ни семьи, ни друзей — никого. Я была одна Мэдисон Макманус

Фото © Facebook / Madison McManus

Переломный момент наступил в самое мрачное время, когда Мэдисон арестовали в очередной раз. К тому моменту она уже пережила 19 передозировок. "Я была на самом дне, когда 18 июля 2018 года в последний раз употребила наркотики. Я села на камни и прокричала: "Боже, пожалуйста, вытащи меня отсюда".

Фото © Facebook / Madison McManus

В тюрьме девушка решила завязать с наркотиками и снова отправиться на реабилитацию. И на этот раз ей удалось вернуться к жизни. Она нашла жильё и постепенно наладила отношения с семьёй. Уже более двух лет Мэдисон не употребляет запрещённые вещества и вспоминает прошлое как страшный сон. Сейчас 28-летняя американка пытается вернуть себе опеку над дочкой и советует другим, оказавшимся в подобной ситуации, никогда не сдаваться.

Я прожила жизнь, полную страданий, и каждый раз, когда засыпала, молилась о том, чтобы не проснуться. Я долго думала, что никогда оттуда не выберусь. Но, когда с меня было достаточно, я нашла новый жизненный путь. Это возможно, не сдавайтесь Мэдисон Макманус

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