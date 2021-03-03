Врач рассказал, о каких заболеваниях может говорить дневная сонливость

Дремота в течение дня может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, предупреждает врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Специалист подчеркнул, что если человек спит не менее семи часов и не испытывает изнуряющих физических нагрузок, а при этом его всё равно клонит в сон, то существует два возможных объяснения такому состоянию. По словам врача, первоначальной проблемой может быть нарушение ночного сна.

"Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию, и утром человек не чувствует себя отдохнувшим. Такое бывает, например, при заболевании, которое называется "синдром обструктивного апноэ во сне", — приводит слова врача радио Sputnik.

Ещё одна причина состояния повышенной сонливости может быть связана с бодрствованием. По словам специалиста, при некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, а также астении.

"Астения свойственна для некоторых вариантов невроза, для некоторых психических заболеваний. Если человек с подобного рода жалобами на сонливость ложится днём спать, он не заснёт, потому что настоящей сонливости у него нет, за ночь он получил достаточно сна", — пояснил Полуэктов.

Вместе с тем дневная сонливость также может возникать в осенне-зимний период, когда мало света. Однако это проходит само по себе, как только увеличивается световой день, заключил врач.

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